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المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021
سيُقيم معسكرًا إعداديًّا في الدمام

المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021

2020/10/04
الساعة 10:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021 لاعبو الأخضر
المواطن - مروة نبيل
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1 المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد:
1.1 25 لاعبًا في معسكر الدمام:

يبدأ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، الاستعداد لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2021″، حيث سيُدشن معسكره الإعدادي في الدمام، يوم غد الاثنين.

المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد:

وتحتضن مدينة الدمام معسكر الأخضر الأولمبي، بداية من الغد وحتى يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لـ”أولمبياد طوكيو 2021“، والمقرر إقامتها، شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري، مساء يوم الثلاثاء المقبل، تدريباته في معسكر الدمام بحصة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فترة طويلة من الغياب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في تايلاند شهر يناير الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي الأولمبي
لاعبو الأخضر

25 لاعبًا في معسكر الدمام:

واستدعى مدرب الأخضر 25 لاعبًا، للالتحاق بمعسكر الأخضر الأولمبي، وهم؛ محمد الربيعي، أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، عون السلولي، عبدالله حسون، سعود عبدالحميد، حمد اليامي، فهد الحمد وخالد الدبيش.

كما يتواجد في القائمة؛ علي الحسن، ناصر العمران، حسين العيسى، ناصر الدوسري، محمد المجحد، مختار علي، سامي النجعي، أيمن يحيى، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان وفراس البريكان.


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