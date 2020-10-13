المنتخب السعودي يتعادل سلبيًّا مع ساحل العاج

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضد نظيره ساحل العاج الودية، التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بالتعادل السلبي.

معسكر الدمام يُجهز المنتخب السعودي :

وجاءت ودية ساحل العاج في ختام معسكر الأخضر الأولمبي في مدينة الدمام، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2021″، والمقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.

وتأهل المنتخب السعودي إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فترة طويلة من الغياب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في تايلاند شهر يناير الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السعودية ضد ساحل العاج :

وبدأ المدير الفني سعد الشهري مباراة السعودية ضد ساحل العاج الودية بتشكل مكون من؛ محمد الربيعي، سعود عبدالحميد، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، علي الحسن، مختار علي، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى وعبدالله الحمدان.

وجلس على مقاعد البدلاء في مباراة السعودية ضد ساحل العاج كل من؛ أمين البخاري، زيد البواردي، فهد الحمد، عون السلولي، حمد اليامي، حسين العيسى، محمد المجحد، ناصر العمران، فواز الطريس، فراس البريكان وعبدالرحمن اليامي.

وبدأت مباراة السعودية ضد ساحل العاج بشكل سريع، وسط محاولات من اللاعبين لهز الشباك مبكرًا، ولكن لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المواجهة الودية.

ودفع المدربان بالعديد من التغييرات في الشوط الثاني، بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، وسط أداء دفاعي قوي من المنتخبين، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 0/ 0، في أولى مواجهات الأخضر الودية استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

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