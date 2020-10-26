المنتخب السعودي يكسب البحرين بثنائية الناصر

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في الفوز على ضيفه البحريني بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على ملعب نادي الاتفاق.

المنتخب السعودي يفوز بثنائية:

ويخوض الأخضر الشاب معسكرًا إعداديًّا في مدينة الدمام، في إطار البرنامج الإعدادي لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

وبدأ المدير الفني صالح المحمدي مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ رائد أزيبي، خالد دغريري، ريان حامد، محمد اليامي، محمد العوفي، باسل السيالي، عوض الناشري، خليل العبسي، سعد الناصر، هيثم عسيري ومحمد مران.

وظهر لاعبو الأخضر الشاب بشكل أفضل معظم فترات اللقاء الودي، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق اللاعب سعد الناصر في الدقيقتين 33 و63.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، مساء غدٍ الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين في ختام معسكر الدمام، يوم الخميس المقبل.

كأس آسيا:

وتُقام بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا في أوزبكستان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، ويطمح الأخضر في الاستعداد جيدًا والمنافسة على اللقب.

ويقع المنتخب السعودي الشاب في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، والتي تضم بجانبه منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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