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المنتخب السعودي يواصل الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021
خلال معسكره التحضيري في الدمام

المنتخب السعودي يواصل الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021

2020/10/07
الساعة 11:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي يواصل الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021 مران الأخضر
المواطن - مروة نبيل
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1 المنتخب السعودي يستعد:
1.1 معسكر الدمام يُجهز الأخضر الأولمبي:

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2021”.

المنتخب السعودي يستعد:

وأجرى الأخضر الأولمبي اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها تقسيم الفريق إلى مجموعتين.

وأدت المجموعة الأولى في تدريبات المنتخب السعودي الاستحواذ على الكرة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب للمجموعتين.

وقرر الشهري استبعاد النجم خالد الغنام من معسكر الأخضر الأولمبي في الدمام، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية معاناته من إصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

المنتخب السعودي
جانب من المران

 

معسكر الدمام يُجهز الأخضر الأولمبي:

وتحتضن مدينة الدمام معسكر الأخضر الأولمبي، بداية من اليوم وحتى يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لـ”أولمبياد طوكيو 2021“، والمقرر إقامتها، شهر يوليو المقبل.

وتأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فترة طويلة من الغياب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في تايلاند شهر يناير الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي تحت 23 عاما
مران الأخضر

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