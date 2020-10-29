المنشطات تتابع اللاعبين في مباراة الباطن ضد الرائد

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الباطن ضد الرائد المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تُراقب اللاعبين

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة الباطن ضد الرائد، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

وتتواجد لجنة المنشطات بشكل مستمر مؤخرًا، حيث شهدت مواجهات الشباب والتعاون والنصر والأهلي والاتحاد في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تواجد فريق منها، بجانب مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الباطن ضد الرائد

وتُقام مباراة الباطن ضد الرائد، مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق السماوي لتحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواصلة نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق السماوي المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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