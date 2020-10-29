الم راس المعدة والظهر

قد يشعر الشخص بوجود الم راس المعدة والظهر ويكون السبب إما مرضى ولابد من كشف طبي ومتابعة الحالة أو بسبب طارئ وليس مرضي ويكون علاجه بسيط وتزول الأعراض سريعًا بالمتابعة.

ما هو ألم رأس المعدة ؟

يكون السبب في حدوث ألم في رأس المعدة هو أن يكون الشخص مصاب بمرض الجزر المعدي المريئي وهو مرض يعمل على حدوث التهابات في فم المعدة والبنكرياس وسيذكر لنا موقع المواطن أعراض ألم الرأس والمعدة وكيف يمكن علاجه وأعراض مشابهة لا تكون خطيرة.

أعراض الإصابة بالتهاب المعدة الذي يؤدي للألم

يشعر الشخص بعد تناول الطعام من حرقة في المعدة مصحوب بوجود ألم أو عندما ينام الشخص على ظهرة نتيجة لأن النوم على الظهر يؤدي إلى ارتفاع المعدة وذهاب الطعام إلى منطقة المريء.

النساء الحوامل أكثر عرضة لالتهاب المعدة والشعور بألم في رأس المعدة بسبب ضغط الجنين على المعدة والإحساس بالثقل تشعر المرأة بعدم الراحة فيبدأ الجهاز الهضمي في هضم الطعام ببطء شديد مما يتسبب في الشعور بالحرقة.

إلى جانب شعور المرأة الحامل بألم في أسفل الظهر بسبب ضغط الجنين ولكن تنتهي هذه الأعراض مع الولادة.

العلاقة بين الم راس المعدة والم الظهر

عندما يصاب الشخص بمرض في البنكرياس أو التهاب في رأس المعدة تجد ان الشخص يشعر بي ألم رأس المعدة والظهر معًا فهناك علاقة بينهما بسبب الضغط الشديد على المعدة يحدث أن يشعر المريض بما يسمى بالحيل أي أن الألم يمتد إلى منطقة أسفل الظهر بسبب انه يضغط على عظام الظهر، وإذا أحس المريض بذلك لابد من استشارة الطبيب.

كيف يتم الفحص من قبل الطبيب

أثناء الكحة أو العطس يبدأ المريض يشعر ببدء ألم رأس المعدة والظهر قد يكون ألم الظهر خفيف أو شديد على حسب ما يتحمله الشخص.

هنا يقوم الطبيب بعمل منظار للمعدة حتى يتم وصف الحالة مع إجراء التحاليل الطبية تحليل البراز للفحص إذا كان هناك بكتيريا ضارة مع إجراء أشعة سينية.

ما هي أعراض الم رأس المعدة والظهر

عندما يشعر الشخص بوجود الم رأس المعدة والظهر يصاحبها أعراض أخرى ومن هذه الأعراض:

يشعر المريض إلى جانب الم رأس المعدة والظهر شعور الشخص بثقل في المعدة مع وجود انتفاخ في البطن كلها نتيجة أن الجهاز الهضمي يعمل ببطء شديد في هضم الطعام مما يسبب الشعور بالانتفاخ.

شعور الشخص بثقل في المعدة مع وجود انتفاخ في البطن كلها نتيجة أن الجهاز الهضمي يعمل ببطء شديد في هضم الطعام مما يسبب الشعور بالانتفاخ. نتيجة لوجود الم راس المعدة والظهر يبدأ المريض في فقد شهيته بسبب الشعور الألم مع تناول أي وجبة.

يبدأ المريض في فقد شهيته بسبب الشعور الألم مع تناول أي وجبة. يزداد شعور المريض والإحساس بي الم رأس المعدة والظهر حيث تشد على المريض خاصة في فترات الليل ومع تناول الوجبات الخفيفة.

بسبب عسر الهضم وعدم قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام يبدأ ان يتغير لون البراز عن اللون الطبيعي بالنسبة للإنسان الطبيعي فيصبح لونه أسود قاتم.

وأيضًا تظهر أعراض تعب بالمعدة والظهر إلى اضطراب المعدة وإصابة الشخص بالإمساك مع التعب الشديد الذي يؤدي إلى الغثيان أو من الممكن أن يكون الغثيان مصحوب بدم.

أعراض أخرى تتسبب في الشعور بالتهاب المعدة

ليس كل ألم رأس المعدة يكون نتيجة مرض خطير فقد تكون أسباب أخرى مثل:

يعتبر إصابة الشخص بعسر الهضم من الأسباب التي تؤدي أيضًا إلى ثقل في المعدة وذلك بسبب عدم قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام جيداً مما إلى تهيج في بطانة المعدة وحدوث الانتفاخات والقيء.

كما أن إصابة الشخص بمتلازمة الارتداد المعدي المرئي يؤدي إلى شعور الشخص بألم في المعدة بسبب أن الأحماض التي تفرزها المعدة يعود مرة آخرى إلى المريء مما يتسبب في وجود تعب في منطقة الصدر والحلق.

عندما يصاب الشخص بفتق في الحجاب الحاجز فهنا تقوم المعدة بالاندفاع نحو الحجاب الحاجز ويحدث ذلك بسبب أن عضلات الحجاب الحاجز تكون ضعيف بسبب الإصابة في حادثة ما أو إجراء عملية ما أدت إلى ضعف عضلة الحجاب الحاجز.

يصاب الشخص بألم في المعدة بسبب ان الحمض الذي تفرزه المعدة يعود مرة أخرى إلى المرئ.

كما أن من الممكن ان يكون الشخص مصاب ببكتريا أو فيروس يؤدي إلى حدوث التهاب في المعدة هذه البكتريا تسبب في حدوث الم.

إصابة الشخص بمرض يسمى بمريء باريت وهو عبارة عن النسيج الذي يبطن المريء يتغير إلى أن يكون مشابهه لنسيج المعدة وهنا يصبح الأمر خطير لأن هذه الأنسجة والتليفات ممكن أن تتحول إلى سرطانات.

قد يحدث ألم في المعدة عند الحوامل بسبب كبر حجم الجنين وتطوره الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على المعدة وحدوث حرقة في المعدة عند تناول حتى الوجبات البسيطة.

كما أن من أسباب حدوث حرقة في المعدة أن يحدث التهاب في المرارة أو نتيجة تكون حصوات مرارية.

أيضًا يحدث الألم في المعدة والظهر مع بداية حدوث الحمل وحدوث تغيير في الهرمونات يؤدي إلى شعور بحرقة في المعدة بسبب كثرة إفراز المعدة احماضها.

فكل هذه الأعراض تأتي بسبب وجود ضعف في جدار بطانة المعدة وزيادة احماض المعدة ولكن هذه الأعراض تزول مع معرفة السبب وتكون بشكل مؤقت.

كيف يمكن علاج ألم المعدة ؟

بعد الكشف الطبي ومعرفة الأسباب المؤدية إلى ألم المعدة يكون العلاج الطبي على هيئة علاج لتقليل الأحماض التي تفرزها المعدة مثل حاصرات الهيستامين.

أو من خلال العلاج الطبي المانع للحموضة.

أو عن طريق المضادات الحيوية

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