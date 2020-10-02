النصر على بُعد خطوة من مونديال الأندية 2021

المواطن - مروة نبيل

أصبح النصر قريبًا من المشاركة في منافسات بطولة مونديال الأندية 2021، وذلك في حالة فوزه في مباراته ضد بيرسبوليس الإيراني المقرر إقامتها، غدًا الأربعاء.

النصر يقترب من مونديال الأندية

وقال أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “فوز النصر في مباراة الغد يعني ضمانه للتأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعض النظر عن نتيجة المباراة النهائية”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “بطولة كأس العالم للأندية 2021 سوف تقام في الصين بمشاركة 24 فريق بالفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو بنظام المجموعات المكونة من ٨ مجموعات”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “أتحدث عن بطولة كأس العالم للأندية 2021 والبعض يتحدث عن بطولة 2020.. بطولة 2020 إلى الآن لم يحدد تاريخ إقامتها وفي حال تحقيق النصر دوري أبطال آسيا 2020 سوف يشارك في نسختي 2020 و2021″.

مباراة نصف النهائي الآسيوي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء يوم غد السبت، على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ووصل العالمي إلى نصف النهائي بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين دون رد، فيما تأهل بيرسبوليس الإيراني إلى المرحلة ذاتها في البطولة الآسيوية بعد تجاوزه عقبة باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2/0.

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