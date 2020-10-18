النصر يخسر ضد الفتح بثنائية ابن دبكة

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الفتح، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف.

النصر ضد الفتح:

وبدأت مباراة النصر ضد الفتح بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي وهز الشباك مبكرًا، ونجح سفيان بن دبكة في تسجيل الهدف الأول في شباك العالمي عند الدقيقة 12، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد الهدف، ضغط لاعبو الفريقين بقوة أملًا في تسجيل هدف جديد، إلا أن محاولاتهما لم تنجح، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر ضد الفتح بتقدم النموذجي خارج أرضه بهدف دون رد.

الغنام يتعادل وابن دبكة يتقدم:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تسجيل التعادل عن طريق خالد الغنام من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 53، لينتفض لاعبو الفريقين بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

ولم يستمر التعادل الإيجابي كثيرًا، حيث تمكن سفيان بن دبكة من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 63، مستغلًّا تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليهز شباك العالمي، لتنتهي المباراة بفوز النموذجي وتحقيق لثلاث نقاط هامة في بداية مشواره.

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، فيما يواجه الفتح فريق الاتحاد، مساء السبت المقبل.

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