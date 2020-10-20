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النصر يرصد 13 مليون دولار لضم كوينتيرو
يدرس النادي الأرجنتيني العروض

النصر يرصد 13 مليون دولار لضم كوينتيرو

2020/10/20
الساعة 5:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يرصد 13 مليون دولار لضم كوينتيرو كوينتيرو
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 النصر يستهدف ضم كوينتيرو
1.1 العالمي يبدأ الموسم بخسارة

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت لحسم صفقة الكولومبي خوان كوينتيرو نجم ريفر بليت الأرجنتيني، لتدعيم خط وسط الفريق خلال منافسات الموسم الحالي.

النصر يستهدف ضم كوينتيرو

وأرسلت الإدارة النصراوية عرضًا رسميًا لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، أملًا في التوصل إلى اتفاق سريعًا والتعاقد مع خوان كوينتيرو، وذلك وفقًا لمصادر موقع “جول”.

ووصل العرض الذي تقدم به العالمي إلى 13 مليون دولار، ومازال نادي ريفر بليت يدرسه، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض لضم خوان كوينتيرو، وأبرزها من الصين.

خوان كوينتيرو
كوينتيرو

العالمي يبدأ الموسم بخسارة

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة ضد الفتح بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

 

نادي النصر
لاعبو العالمي

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