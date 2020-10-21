النصر يفقد مارتينيز 3 أسابيع ومايكون 10 أيام

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر، قبل قليل، مدة غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي مايكون عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة الفتح الماضية.

تفاصيل إصابة مارتينيز ومايكون:

وأوضح النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مارتينيز ومايكون خضعا لفحوصات في الشريك الطبي للنادي “فزيو تريو”، وتبين غياب المدافع البرازيلي لمدة تتراوح من أسبوع لـ10 أيام، حيث سيبدأ البرنامج اللياقي يوم الجمعة.

على الجانب الآخر، أظهرت الفحوصات غياب مارتينيز لمدة تتراوح بين أسبوعين لـ3 أسابيع، وسيبدأ برنامجه اللياقي يوم السبت المقبل، على أن يواصل الجهاز الطبي تجهيز اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم قبل العودة إلى التدريبات مجددًا.

النصر يبدأ الموسم بخسارة:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة ضد الفتح بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

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