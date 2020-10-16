النصر يُخالص عمر هوساوي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الجمعة، عن توقيع مخالصة مالية نهائية مع عمر هوساوي ليرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا.

عمر هوساوي يرحل:

وأشار نادي النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة صفوان السويكت وقعت مخالصة مع عمر هوساوي وقدمت له الشكر الجزيل على كل ما قدمه والجهود التي بذلها قائدًا ونجمًا من نجوم الفريق.

وتابع البيان: “هذا وقد تم توقيع المخالصة بناء على طلب اللاعب ووفاء وتقديرًا من النادي لما قدمه طوال فترة تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم، وافقت إدارة النصر على طلبه، متمنين له التوفيق والنجاح”.

ونشر حساب النادي على “تويتر”، مقطع فيديو يحتوي على تصريحاته له وأبرز لقطاته مع الفريق الأول لكرة القدم، وأثناء رفع الكؤوس والاحتفال مع اللاعبين، وعلق عليه قائلًا: “شكرًا عمر هوساوي”.

هوساوي والانتقال إلى الاتحاد:

وارتبط اسم هوساوي خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن تؤكد تقارير صحافية أن النصر اشترط تنازل مسؤولي العميد عن القضايا العالقة لرحيله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصدر الاتحاد والنصر بالأمس بيانًا مشتركًا وذلك إعمالًا بمبدأ حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة الناديين، حيث اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشاركة وإقفال القضية العالقة بينهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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