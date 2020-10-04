النعيمة: الهلال يحتاج لالتفاف أعضاء شرفه

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة أن الزعيم يحتاج إلى التفاف أعضاء شرف ومحبيه؛ لمواصلة مسيرته المميزة خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الهلال يحتاج إلى الدعم:

ونشر النعيمة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لعدد من بطولات الزعيم، متمنيًا تكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق النتائج التي تحلم بها الجماهير.

وقال: “بعد التحية لاشك أن موسم 2019/ 2020 كان موسمًا ناجحًا، ومواصلة المسيرة يحتاج المزيد من الجهد والعمل والدعم من قبل الإدارة الموقرة ومن قبل أعضاء شرف الهلال الكرام”.

وتابع صالح النعيمة تغريدته قائلًا: “ففي رأيي أن الهلال بحاجة أكبر لالتفاف أعضاء شرفه ومحبيه أكثر من السابق؛ وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع وبالتوفيق للجميع”.

الزعيم يتألق:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، بعد تقديمه لمستوى مميز وتحقيق لأرقام قياسية عديدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الصعيد القاري، عانى الزعيم بطل دوري أبطال آسيا 2019 من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من البطولة.

ولم يكتمل النصاب القانوني لقائمة الزعيم ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليقرر الاتحاد الآسيوي باعتبار الزعيم منسحبًا ويُلغي نتائجه في البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر