أبرز 7 أرقام في موسم الهلال الاستثنائي

المواطن - مروة نبيل

استعرض حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.

الهلال يُحقق أرقامًا استثنائيًا

وكشف حساب البطولة الرسمي عن أبرز 7 أرقام حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المسابقة الموسم الماضي، مشيرًا إلى نجح في تسجيل 74 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا، ونجح في حصد 72 نقطة خلال 30 مباراة.

وبلغت دقة تمريرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 86.6%، ووصلت عدد التمريرات إلى 16119 تمريرة، فيما بلغت دقة التسديد 53.2%، وقام لاعبو الزعيم بـ314 تسديدة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بطولات الزعيم

ووصلت بطولات الزعيم إلى 60 لقبًا بعد التتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومنهم بطولة الدوري 16 مرة، بجانب الألقاب الآسيوية والعربية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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