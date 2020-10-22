النفوذ التركي في كشمير .. محاولة جديدة من أردوغان لنشر إرهابه في العالم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أثار تنامي النفوذ السياسي والثقافي التركي قلق وكالات الأمن الهندية في كشمير، حيث تراقب الحكومة الهندية عن كثب الأموال والعلاقات السياسية المتدفقة بين تركيا وكشمير خلال الفترة الماضية.

وحسبما ذكر موقع “ذا برنت”، يعمل الآن عدد من الصحفيين، بينهم اثنان من أقارب الزعيم الانفصالي سيد علي شاه جيلاني، في مؤسسات إعلامية تركية ويتلقون دورات في الجامعات التركية.

تزايد ملحوظ للإرهاب التركي:

ويبدو أن الاتجاه نحو التأثير التركي الأكبر بدأ مع نجاح المسلسل التلفزيوني التركي الشهير قيامة أرطغرل، الذي يحكي قصة تأسيس الإمبراطورية العثمانية.

ويستقطب المسلسل الجماهير في العديد من البلدان الذين يبحثون عن روايات بطولية حول شخصيات تاريخية يمكنهم التعرف عليها.

ينجذب العديد من الشباب الآن إلى هذه السلسلة ويرون أن الدين جزء من إنشاء الإمبراطورية العثمانية، وعلى الرغم من إطلاق المسلسل قبل سنوات، إلا أن شعبيته زادت خلال العام الماضي.

قيادات الجيش الباكستاني في تركيا:

وبدأ النفوذ التركي المتزايد في كشمير بزيارة جنرالات الجيش الباكستاني إلى تركيا العام الماضي، وبدأت الأموال أيضًا تتدفق ببطء إلى كشمير من تركيا من خلال بعض المنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال، وفقًا للموقع الإخباري.

وقد نما نفوذ تركيا في باكستان بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية ، وحرصت أنقرة على إثارة نضال تحرير كشمير في المحافل الدولية.

ومع ذلك، فإن أحد جوانب علاقة تركيا المتنامية مع الصين هو إغفال أنقرة إساءة معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة التركية.

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