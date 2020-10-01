النمر يحذر من تطبيقات تشخص الأمراض وتقترح العلاج: غير دقيقة

المواطن - الرياض

حذر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من برامج تعطي التشخيص المبدئي لبعض الأمراض وقد تقترح علاجاً ولكنها غير دقيقة.

وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن هناك برامج وتطبيقات تعطيها الأعراض التي تعاني منها وتعطيك التشخيص المبدئي وقد تقترح عليك علاجاً أو تحيلك لتخصص معين والحقيقة أنها غير دقيقة ولا يعتمد عليها لا في التشخيص ولا في الإحالة لتخصص معين ولا في العلاج.

ونصح في سياق آخر: إذا رأيتَ مستشفى أو عيادة خاصة لا تقوم بقياس العلامات الحيوية للمريض ورصدها قبل الدخول على الطبيب فتحوّل عنها إلى مكان آخر.

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