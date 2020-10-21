الهلاليون يتغنون بصفقة حبيب الوطيان

المواطن - مروة نبيل

نالت صفقة انضمام حبيب الوطيان إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إشادة كبيرة من جماهير الزعيم، بعد تألق حارس المرمى مع الفتح في الموسم الرياضي الماضي.

حبيب الوطيان هلاليًا

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالأمس عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى حبيب الوطيان بعقد يمتد لـ5 مواسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتمت مراسم التوقيع مع الوطيان في محافظة الأحساء بحضور عضو مجلس الإدارة، فهد المفرج، على أن يلتحق حارس المرمى بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال اليومين المقبلين.

وتألق حارس الوطيان صاحب الـ24 عامًا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب امتلاكه الخبرة الدولية، حيث تدرج في المنتخب السعودي من درجة الشباب حتى الأولمبي والأول.

إشادة بالصفقة الجديدة

وتفاعلت جماهير الزعيم مع الصفقة الجديدة عبر “تويتر”، حيث دشنت هاشتاق يحمل اسم حبيب الوطيان هلالي وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأشادت بأداء حارس المرمى، مؤكدة أنه سيفيد الأزرق كثيرًا.

وقال المحلل الرياضي خالد القحطاني: “حارس شاب -24 سنة- كان لافتًا جدًا الموسم الماضي، أتذكر جلّس كوفال المحترف الأساسي 12 جولة على دكة البدلاء و كان حارس الفتح الأساسي في أهم مرحلة في الموسم.. مرحلة الابتعاد من الهبوط إلى آخر جولة، الله يوفقه في مستقبله مع الهلال”.

وكتب حساب يحمل اسم “هلالي”: “فهد بن نافل فاجأنا جميعا بصفقة حارس المرمى حبيب الوطيان لمدة 5 سنوات صفقة لم يذكرها المتصدرون الإعلاميون وغيرهم وهذه الخطوة التي تمت من دون أن يشعر بها أي شخص تدل على أن الإدارة تعمل بكل تكتم على صفقاتها وهذا ما نريده من الإدارة شكرًا من القلب فهد بن نافل”.

وعلق الإعلامي عساف الخليفي قائلًا: “الهلال يوقع رسميًا مع الحارس حبيب الوطيان “24 عام” لمدة 5 مواسم.. الهلال كسب حارسًا كبيرًا وقدم مستوى جدًا مميز في الموسم الماضي؛ أحد أسباب بقاء الفتح، وسبق أن أعددت تقريرًا خاصًا عنه”، وقال محمد: “قدوته الأخطبوط الدعيع طبيعي نجاحه وأول النجاح اختيار الهلال”.

وقال علي الصحن: “حبيب الوطيان.. صفقة مهمة ومفاجئة وفي مركز يحتاج فيه الهلال للتعزيز.. صفقة جاءت في وقتها”، وكتب الإعلامي خالد العمار: “يمتلك مقومات الحارس الأول في دورينا، وأعتقد أن الهلال كسب صفقة مهمة في هذا المركز”.

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