الهلال يحسم صفقة فواز الطريس

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم نادي الاتفاق فواز الطريس قريبًا للغاية من الانضمام رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فواز الطريس هلاليًا

وقال الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تنهي إدارة الهلال التوقيع مع لاعب الاتفاق والمنتخب الأولمبي فواز الطريس مساء اليوم بعد أن يصل إلى الرياض بعد قليل”.

وأكدت تقارير صحافية الأسبوع الماضي، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، قطعت شوطًا كبيرًا نحو إنهاء أولى الصفقات المحلية، بعد التوصل إلى اتفاق مع فارس الدهناء على انتقال فواز الطريس إلى صفوفه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك فواز الطريس صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 16 مباراة خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وخاض 3 مواجهات في الكأس.

الهلال يستعد لانطلاق الموسم الجديد

ويستعد الهلال لانطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الجديد، حيث سيبدأ مشواره، يوم 17 أكتوبر، بمواجهة العين الصاعد حديثًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بالكأس الاستثنائي الموسم الماضي بعد تحقيقه العديد من الأرقام القياسية، حيث تمكن من تسجيل 74 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا، ونجح في حصد 72 نقطة خلال 30 مباراة.

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