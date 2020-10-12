الولايات المتحدة تسجل 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس

المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 7 ملايين و694865 إصابة حتى الآن.

كما سجلت السلطات الصحية 577 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 213614 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضرراً من جائحة كورونا من حيث أعداد الوفيات والإصابات.

يذكر أن إصابات فيروس كورونا حول العالم سجلت أكثر من 36.6 مليون إصابة في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و062428 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، وفقاً لـ”رويترز”.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و694865 حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 213614 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و906151 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 106490 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و028444 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 148957 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت حوالي مليون و272238 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22257 حالة.

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