اليونان: تركيا تستفزنا وأمام أنقرة خياران

المواطن - متابعة

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، في تصريحات لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية: إن قرار تركيا بإعادة فتح مدينة فاروشا الساحلية هو استفزاز غير مقبول.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن رسم الحدود البحرية والجرف القاري يمثل القضية الرئيسية في المفاوضات مع تركيا.

وأوضح ميتسوتاكيس أنه أمام أنقرة خياران، إما الحوار وفق القانون الدولي أو العقوبات.

ولم يستبعد رئيس وزراء اليونان في تصريحاته اللقاء برئيس تركيا رجب طيب أردوغان، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس مدرجًا في الوقت الحالي على جدول الأعمال.

يأتي ذلك فيما تظاهر المئات من القبارصة اليونانيين، احتجاجًا على قرار اتخذه شمال قبرص بإعادة فتح منتجع فاروشا المهجور منذ الغزو التركي عام 1974.

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