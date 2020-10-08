بتال القوس لـ الأندية السعودية: من المسؤول عن ضياع الأموال ؟

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي الرياضي بتال القوس، برأيه وتعليقه على ظاهرة فسخ اللاعبي لعقودهم مع أنديتهم في السعودية خلال الفترة الأخيرة.

3 لاعبين فسخوا عقودهم وانتقلوا للدوري التركي

وقال القوس منذ قليل عبر حسابه في “تويتر” : ” البرازيلي دي سوزا ينتقل من فنربخشة التركي إلى الأهلي السعودي بـ12 مليون يورو للنادي التركي، ودي سوزا نفسه يفسخ عقده مع الأهلي ويوقع لبشكتاش التركي مجانًا، وأيضًا البرازيلي فيكتور دي باولا جوليانو ينتقل من فنربخشة للنصر السعودي بـ10.5 مليون يورو للنادي التركي”.

وأضاف القوس: “جوليانو نفسه يفسخ عقده ويوقع مجانًا لنادي باشاك شهير التركي، وجاري رودريغيرز ينتقل من غلطة سراي التركي إلى الاتحاد السعودي بـ10 ملايين دولار، و اللاعب نفسه تتم إعارته لفنربخشة مجانًا”.

وواصل القوس تغريداته قائلًا: ” دجانيني تفاريس ينتقل من نادي سانتوس لاغونا المكسيكي لـ الأهلي السعودي بـ 15 مليون دولار، اللاعب نفسه يفسخ عقده ويوقع لطرابزون التركي مجانًا، كل من سبقوا عدا رودريجرز فسخوا عقودهم عن طريق FIFA بسبب قانوني وهو تأخر الرواتب وبعضهم قضايا منظورة، ولكن فسخ العقد تم”.

سؤال مهم من بتال القوس للأندية

وقال بتال القوس: “نعرف أن الحكومة تهتم بالرياضة والأندية وتدعم هذا القطاع كأكثر الحكومات في العالم.. قدمت مشكورة الكثير وما زالت وتسعى لأكثر، ولكن من المسؤول عن ضياع هذه الأموال والتسبب في فسخ العقود من طرف واحد وعدم الاستفادة من بيع العقود أو اللاعبين ؟”.

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