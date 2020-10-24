بذور الشيا مع الماء

لا يوجد أفضل من النباتات الطبيعية مثل بذور الشيا وفوائد بذور الشيا مع الماء كثيرة جدًا فهل هي ذات تأثير فعال مع الماء وما أهميتها للبشرة والشعر.

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا من النباتات التي تصنف إلى فصيلة النعناع النبات الذي ينمو منه بذور الشيا يسمى القصعين الإسباني، كما تتميز بذور الشيا بأنه عند زراعتها لا يتم إضافة أي كيماويات أو تعديلات وراثية إليها فهي طبيعية كما أنه لا يوجد بها الغلوتين.

فوائد بذور الشيا مع الماء

بذور الشيا مفيدة للجسم للحفاظ على صحته وتقليل الإصابة بأنواع كثيرة من الأمراض كما أنها ذات أهمية كبيرة لعلاج مشاكل البشرة والشعر عند إضافة بذور الشيا مع الماء ومن فوائد بذور الشيا مع الماء الآتي:

تتميز بذور الشيا باحتوائها على مضادات الأكسدة التي تقوم بمحاربة الجذور الحرة المسببة للتجاعيد وآثار الشيخوخة.

تتميز بذور الشيا باحتوائها على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والتي لها القدرة على امتصاص أضعاف حجمها وهي ذات قوام هلامي في المعدة مما يعطى الشعور بالشبع وتقلل من كميات الغذاء المتناول، كما أن الألياف الغذائية ذات فائدة البكتيريا المفيدة التي توجد في المعدة وهذه الألياف أيضا تقلل من السعرات الحرارية التي يتم تناولها.

تحتوي بذور الشيا على 14% من البروتين والذي يقلل من الشهية، وتحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية لبناء الجسم.

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من دهون الأوميجا 3 والتي يستفيد منها الجسم ويمتصها بسهولة.

حماية القلب والأوعية الدموية حيث تساعد بذور الشيا في خفض مستوى الدهون الثلاثية الضارة، وتزيد من مستوى الكوليسترول المفيد الذي يحتاجه الجسم، كما أنها تقلل من أعراض الإصابة بمرض السكر وتقلل من مستوى الأنسولين.

مهم لبناء العظام وتخفيف الآلام والالتهابات وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية ومنها الفسفور والكالسيوم والمغنيسيوم بالإضافة إلى البروتينات اللازمة لبناء العظام.

من السهل استخدام بذور الشيا مع الماء أثناء التمارين الرياضية وذلك لأنها تساعد على مد الجسم بالمواد الغذائية التي يحتاجها.

شرب بذور الشيا مع الماء كمشروب أساسي يوميًا يساعد على تقليل ضغط الدم.

كيف يتم استخدام بذور الشيا مع الماء

يتم إضافة كوب إلا ربع من بذور الشيا إلى 2 كوب ونصف من الماء وتقليب الخليط جيدا ثم تترك حتى تصبح بذور الشيا ذات قوام هلامي ويتم تقديمها أو يتم وضعه في الثلاجة واستخدامه حين الحاجة.

يتم استخدام بذور الشيا كنكهة وإضافتها إلى الطعام أو السلطة أو العصير.

الآثار الجانبية لاستخدام بذور الشيا مع الماء

بذور الشيا لها فوائد متعددة وكثيره ومفيدة للجسم بشكل عام ولكن الإفراط في تناول بذور الشيا مع الماء قد يسبب بعض الآثار الجانبية ومنها:

أن بذور الشيا تحتوي على حمض الفيتيك والذي قد يسبب صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية أثناء تناول الطعام ومن هذه العناصر الحديد والزنك وبالتالي لا يستفيد الجسم لا من هذه العناصر نتيجة عدم قدرته على امتصاصها.

تسبب تخثر الدم وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من وجود مشاكل في الدم لذا لابد من استشارة الطبيب قبل تناول بذور الشيا مع الماء.

القضاء على السموم.

تعرفنا من خلال موقع المواطن عن ما هي فوائد بذور الشيا مع الماء، وسنتكلم عن فوائد بذور الشيا للبشرة والشعر.

فوائد بذور الشيا للوجه

يقلل من آثار التجاعيد والشيخوخة ويمنع ظهور علامات تقدم في السن.

يساعد في شفاء الالتهابات الجلدية.

يساعد في تجديد خلايا البشرة.

يخفف من التهابات الجلد.

يعزز من الدورة الدموية.

يحتفظ على البشرة رطبة.

القضاء على البقع الداكنة.

تحمي الجلد من الإصابة بالأمراض الجلدية مثل الصدفية والاكزيما.

يساعد في علاج مشاكل الشعر.

يساعد على نضارة البشرة وإشراقها.

قناع بذور الشيا للبشرة

المكونات

4 ملعقة صغيرة من بذور الشيا.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب وربع ماء.

طريقة التحضير

في إناء يتم وضع بذور الشيا وإضافة الماء إليها ونقعها فيها طوال الليل.

تخرج البذور من الماء ونطحنها.

نضيف زيت الزيتون إلى البذور ونقلب المكونات مع بعضها جيدًا.

نضع الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة.

غسل الوجه بالماء الفاتر، والانتظام على الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة ذات تأثير فعال.

قناع بذور الشيا لشد الوجه

يتم تحضير القناع باستخدام بياض بيضة مع بذور الشيا وتقليب المكونات مع بعضها.

يتم وضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

الانتظام على عمل القناع مرة في الأسبوع للتخلص من التجاعيد وشد البشرة.

فوائد بذور الشيا للشعر

تحتوي بذور الشيا على فيتامين E والذي يقوم بتنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر ويساعد على نمو الشعر.

يحتوي على أوميغا 3 لكي يقلل من تساقط الشعر.

يحتوي على البروتين، وبالتالي يساعد على ترطيب الشعر.

التخلص من قشرة الرأس، وذلك لأنه يحتوي على الزنك.

ماسك بذور الشيا وعصير الليمون

المكونات

كوب إلا ربع من بذور الشيا.

2 كوب ونصف من الماء

5 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

في وعاء نضيف بذور الشيا مع الماء، وتقليبه جيدًا.

نترك الخليط جانبا لمدة 10 دقائق.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

نضيف الليمون إلى باقي المكونات ونقلب جيدًا.

نضع الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو.

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