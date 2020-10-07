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براد جونز .. مصدر الأمان في آسيا 2020
ظهر بمستوى مميز مع النصر

براد جونز .. مصدر الأمان في آسيا 2020

2020/10/07
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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براد جونز .. مصدر الأمان في آسيا 2020 جونز
المواطن - مروة نبيل
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1 براد جونز يتألق:
1.1 النصر يحتج:

ظهر حارس المرمى الأسترالي براد جونز بمستوى مميز مع النصر في منافسات دوري أبطال آسيا 2020، ليكون من أبرز اللاعبين في البطولة حتى الدور نصف النهائي.

براد جونز يتألق:

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني بحارس المرمى الأسترالي، واصفًا إياه بـ”مصدر الأمان”، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل النصر إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسر بركلات الترجيح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتحدث عن الحارس قائلًا: “سجل الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر السعودي الرقم الأعلى في عدد التصديات بالبطولة وذلك بمجموع 25 تصدياً، ليساهم في بلوغ فريقه للدور قبل النهائي قبل الخسارة بفارق ركلات الترجيح”.

وتابع الاتحاد الآسيوي تقريره قائلًا: “وفي 8 مباريات بالمجموع، نجح جونز الحارس السابق لليفربول وفينورد في المحافظة على نظافة شباكه في 4 مباريات، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى حامد لاك حارس مرمى بيرسيبوليس”.

 

حارس النصر براد جونز
جونز

النصر يحتج:

ولفتت تقارير صحافية إلى أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت تقدمت باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منح مهلة لمسؤولي نادي بيرسبوليس الإيراني من أجل الرد على الاحتجاج الذي تقدم به النصر مؤخرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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