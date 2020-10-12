برنامج خاص في الجامعة الإلكترونية لتعلم مبادئ اللغة الصينية

المواطن - واس

أطلقت الجامعة الإلكترونية برنامجاً لتعلم مبادئ اللغة الصينية، ويمتد البرنامج إلى ستة أسابيع من تاريخ 18 أكتوبر 2020، بواقع 48 ساعة تدريبية، وذلك في مقري الجامعة في الرياض والدمام، بإشراف مدربين معتمدين من الجنسية الصينية.

ويساعد البرنامج الذي تشرف عليه عمادة السنة الأولى المشتركة ومعهد البحوث والدراسات بالجامعة ويمنح شهادات معتمدة في فهم تركيبة اللغة الصينية، والقدرة على قراءة أحرفها وكيفية نطقها، ومعرفة معاني أهم وأبرز مصطلحاتها.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في الجامعة الإلكترونية لتعليم اللغة الصينية استجابة للتوجهات الحديثة في إدخال اللغة الصينية ضمن مناهج وخطط وزارة التعليم حيث تعد اللغة الصينية أكثر اللغات انتشارًا على مستوى العالم ويتحدثها قرابة 1.2 مليار شخص حول العالم.

كما يهدف البرنامج إلى تمكين المستهدفين و طلاب وطالبات الجامعة من الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف الصينية في جميع المجالات، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم في ظل رؤية 2030.

يذكر أن الجامعة أعلنت عن فتح باب التقديم على البرنامج من خلال التسجيل على الرابط التالي: هنا.

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