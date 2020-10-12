برونو بالتازار يعتذر عن تدريب العين

المواطن - مروة نبيل

اعتذر المدير الفني البرتغالي برونو بالتازار رسميًا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

برونو بالتازار يعتذر

وكان نادي العين قد أعلن مطلع الشهري الجاري عن تعاقده رسميًا مع البرتغالي برونو بالتازار لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكر نادي العين في بيان رسمي، قبل قليل: “بعد أن أعلنت الإدارة عن توقيع المدرب برونو بالتازار واستخراج التأشيرات وإرسال التذاكر وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، اعتذر المدرب عن الحضور لظروف خاصة”.

وتابع: “وحاولت الإدارة تذليل كافة الصعوبات للمدرب وطاقمه لتسهيل قدومه وبدء مهمته في تدريب الفريق الأول، إلا أنه رأى أن من مصلحة النادي البحث عن مدرب آخر لضيق الوقت وتمنى للفريق التوفيق”.

وأضاف البيان الذي تم نشره عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بدورها شكرت إدارة النادي المدرب وقبلت اعتذاره وتطمح لتحقيق كافة تطلعات محبي النادي وتقديم العمل المرضي”.

العين في دوري المحترفين

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في منافسات دوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم، لينجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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