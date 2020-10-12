برونو هنريكي اتحاديًّا حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

وقع البرازيلي برونو هنريكي على عقود انضمامه رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بداية من منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

برونو هنريكي اتحاديًّا:

وأشار نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن الإدارة نجحت في التعاقد مع برونو هنريكي لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي.

وتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التوفيق للاعب البرازيلي مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق التطلعات التي تنشدها جماهير المدرج الذهبي الكبيرة.

هنريكي يكشف سبب اختياره الاتحاد:

وكان حساب نادي الاتحاد على “تويتر”، قد نشر مقطع فيديو أعلن من خلال عن ضم هنريكي دون الكشف عن التفاصيل، وأبدى اللاعب من خلاله عن سعادته بالانضمام إلى صفوف العميد.

وقال في الفيديو: “حيث أنتمي، كرة القدم تعني كل شيء.. كل طفل يحلم أن يكون لاعب كرة قدم، وحينما تصبح لاعب، سيكون لديك الكثير لتحافظ عليه، الإرث.. المجد.. الشغف والرغبة بالفوز دائمًا، هكذا اختار وجهتي القادمة، واليوم أنا هنا”.

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