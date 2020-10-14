برونو هنريكي يخضع لفحوصات طبية

المواطن - مروة نبيل

خضع البرازيلي برونو هنريكي لفحوصات طبية، اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية.

فحوصات لـ برونو هنريكي

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب برونو هنريكي أثناء إجرائه المسحة الطبية، والخضوع لفحوصات طبية، وذلك بعد وصوله إلى جدة في وقت متأخر بالأمس.

وكان نادي الاتحاد قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع برونو هنريكي لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يبحث عن انطلاقة أفضل

وقامت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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