برونو هنريكي يُوقع رسميًّا لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وقع اللاعب البرازيلي برونو هنريكي، اليوم الأربعاء، على عقود انضمامه لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن توقيع اللاعب هنريكي للعقد جاء بحضور أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية التي أُجريت له صباح اليوم الأربعاء.

هنريكي بديل لـ إدينيلسون:

وسيلعب هنريكي مع نادي الاتحاد لمدة موسمين قادمًا من فريق بالميراس، وذلك بعدما صرفت إدارة الاتحاد النظر عن ضم إدينيلسون لاعب فريق إنترناسيونالي البرازيلي.

برونو هنريكي ينضم لـ الاتحاد بطلب من كاريلي:

وكان موقع R7 البرازيلي أفاد أن كاريلي طلب من إدارة الاتحاد سرعة حسم صفقة هنريكي من نادي بالميراس قبل بدء الموسم الجديد؛ وذلك لينضم إلى الفريق سريعًا ويندمج مع اللاعبين قبل أسبوع من بدء مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

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