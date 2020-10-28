بسبب التمييز العنصري.. مبتعث سعودي يرفع دعوى على جامعة أمريكية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

رفع المبتعث السعودي علي علوان دعوى قضائية على جامعة روتجرز الأمريكية قائلًا إنه كان يدرس في بيئة معادية تعرض فيها لـ التمييز العنصري.

وجاء ذلك بعد أن رسب في كلية روتجرز لطب الأسنان، حيث قال إن رسوبه جاء بناءً على تمييز عنصري تعرض له بسبب أصله وعقيدته وقوميته، مضيفًا أنه ضحية لبيئة عمل معادية في الجامعة.

حالات التمييز العنصري ضد المبتعث السعودي

وقال في دعواه التي رفعها في مقاطعة إسيكس إن أحد أساتذته قال له نصًا: أنا أكره العرب، وفي مناسبة أخرى قال: أنت لا تستحق ذلك، أعتقد أنه يجب عليك العودة إلى وطنك.

وكان المبتعث السعودي قد بدأ برنامجًا للدراسات العليا في التركيبات السنية، أطقم الأسنان والأجهزة الأخرى، في يوليو 2014، وفقًا لأوراق المحكمة التي شملت أيضًا أقوال أساتذته.

وقال أساتذته إن أداءه كان جيدًا في البداية ولكن بعد ذلك تراجع بسرعة، وحصل على تقييمات سيئة لأدائه السريري، وأشار أحد أعضاء هيئة التدريس إلى أنه كان لديه مستوى قليل من الفهم، ويشكل خطرًا على مرضاه.

واعترف العلوان بأن أداءه تراجع لكنه عزا ذلك إلى تعرضه لاعتداءات شخصية من قبل المسؤول عنه حيث انتقده أمام المرضى وطلاب آخرين، وقال إنه حاول إصلاح علاقته معه لكنه تعرض للتوبيخ وقال له: أنا أكره العرب.

وقال العلوان إن النقد المستمر منه المسؤول عنه جعله يشعر بالتوتر لدرجة أنه لم يكن يستطيع التركيز في الامتحان، بحسب موقع my central jersey.

شارك الخبر