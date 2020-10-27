حيلة ذكية من مبتعث سعودي أوقعت بلص بريطاني له تاريخ إجرامي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تمكن مبتعث سعودي من القيام بحيلة ذكية أوقعت لصًا بريطانيًا في شباك الشرطة، حيث كان قد تعرض مع طالب آخر لحادث سرقة في وسط مدينة ليدز البريطانية كاد يودي بحياتهما.

وقال المدعي العام، فيليب إيفانز، إن طالبَين من السعودية قد جاءا إلى المدينة للدراسة، تعرضا لعملية سرقة ومحاولة طعن من قبل حماد أكالوايا وشريك مجهول في 24 سبتمبر من هذا العام.

وتابع: اقترب أكالوايا وشريكه، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، من المبتعثيين السعوديين ودخلا في محادثة معهما، ثم هددا بطعنهما إذا لم يأخذا كل أموالهما، ونتج عن ذلك مقاومة الضحيتين وأُصيبا بكدمات وجروح في يدهم لكن اللصين تمكنا من أخذ محفظة أحد الضحيتين.

وبحسب موقع yorkshire live فإن أحد الضحيتين استغل طمع اللصين قائلًا إنه مستعد لمنحهما المزيد من المال من أقرب صراف آلي مقابل إعادة المحفظة لأهميتها بالنسبة له، وقد وافق المجرمان على ذلك، وذهبوا جميعًا إلى ماكينة صراف آلي دون أن يدركا أن الضحية اتصل بالشرطة أثناء ذلك على هاتفه المحمول.

وتمكن الطالب من استدراج اللص في الحديث حتى قال له: لا أريد أن أطعنك ولكني سأطعنك أعطني مالك.

وتم القبض على أكالوايا من قبل ضباط الشرطة بالقرب من ماكينة الصراف الآلي لكن الرجل الآخر تمكن من الهرب، واعترف المجرم، 22 عامًا، من ويكفيلد بالتهمة ومحاولة السطو وحيازة عقار من الدرجة الأولى.

وقد كشفت الشرطة أن أكالوايا لديه تاريخ إجرامي من السرقة والسطو، وقد سُجن سابقًا في عام 2018 لسرقته امرأة في محطة قطار باتلي، وقد وقال المحامي، أندرو والكر، إن المتهم أقر بالذنب في الجرائم في مرحلة مبكرة، وأنه وشريكيه استهدفا الضحايا، ولكن لم يخططا لإيذائهما، مؤكدًا على أنه حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر.

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