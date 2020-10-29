بسبب صفقة الغنام .. مهلة أخيرة من القادسية لـ النصر قبل تقديم شكوى

المواطن - محمد سمعه

أعطت إدارة نادي القادسية مهلة أخيرة لنادي النصر، وذلك لسداد المبلغ المتبقي من قيمة التعاقد مع اللاعب خالد الغنام.

وكان العالمي تعاقد مع الغنام في يناير 2020 قادمًا من نادي القادسية لمدة 5 مواسم.

وحول هذا الأمر، كتب الإعلامي عيسى الجوكم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “انتهى الموعد الذي حددته إدارتي القادسية والنصر بشأن استلام 10 ملايين ريال، وهو المبلغ المتبقي من انتقال اللاعب خالد الغنام للعالمي”.

شهرين مهلة أخيرة لـ النصر:

وأضاف الجوكم: “مسؤولو العالمي طلبوا تمديد الموعد لشهرين قادمين ووافقت إدارة القادسية شريطة أن يكون الموعد الجديد هو الفيصل، قبل تقديمها لـ الشكوى”.

ويعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب العالمي على اللاعب خالد الغنام، خاصة بعد رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى عن أصفر العاصمة.

اتحاد القدم يكشف مفاجأة بخصوص رحيل أحمد موسى:

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مفاجأة بشأن رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى عن العالمي بالفترة الأخيرة.

وكان العالمي أعلن يوم الأحد الماضي عن رحيل موسى عن العالمي، وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق لكن أصفر العاصمة لم يكشف آلية رحيل اللاعب النيجيري عن صفوفه.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة اليوم الأربعاء أن اتحاد القدم أكد للبرنامج استلامه مخالصة نهائية من العالمي برحيل اللاعب النيجيري عن العالمي، نافيًا تمامًا ما تردد حول وجود 8 لاعبين أجانب في النصر، أو وضع اللاعب النيجيري في قائمة الاستثمار.

وكان العالمي تعاقد مع موسى قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2018 لمدة 4 سنوات، لكن اللاعب النيجيري رحل بسبب عدم قدرته على تقديم المأمول منه.

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