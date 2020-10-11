بغلف يدعم النصر بمليون و500 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، عن تقديمه لدعم مالي كبير للأصفر، لسداد متعلقات الرخصة الآسيوية القادمة.

بغلف يدعم النصر

ونشر بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصحبة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكشف عن تقديمه لدعم مالي لمساندة العالمي.

وعلق قائلًا: “أرادها سيدي قائد الرؤية المباركة نهضة شاملة في جميع المجالات، سمعًا وطاعة سيدي.. بما نستطيع وإن قلّ في بحر دعمكم للرياضة.. حفظكم الله، وعليه فإنه يسعدني الإعلان عن دعم النادي بمبلغ مليون و500 ألف ريال لعالمي آسيا لسداد متعلقات الرخصة الآسيوية القادمة”.

العالمي في آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن يودع المسابقة القارية بركلات الترجيح أمام بيرسبوليس الإيراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتطمح إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت في الظهور بشكل مميز خلال منافسات النسخة الجديد من بطولة دوري أبطال آسيا، خاصة أنه تم تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية سواء محلية أو أجنبية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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