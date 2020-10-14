بغلف ينعش خزينة النصر بـ4 ملايين ريال

المواطن - مروة نبيل

واصل عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعم العالمي ماديًّا وأنعش خزينة الأصفر بمبلغ ضخم.

بغلف يدعم النصر

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن تقديم بغلف لدعم مالي يُقدر بـ4 ملايين ريال، في إطار حرصه المتواصل لمساندة العالمي.

ومن جانبه، ثمن مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت، لعضو النادي الذهبي هذه المبادرة الداعمة؛ والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.

ويحرص بغلف على دعم العالمي ماليًّا بشكل مستمر، ودائمًا ما يُحفز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالمكافآت المالية الضخمة، لتشجيعهم على تقديم الأفضل والتتويج بالبطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبدأ النصر مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم الأحد المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

العالمي الموسم الماضي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني بعد منافسة قوية مع الهلال البطل، ويطمح للظهور بشكل مميز واستعادة اللقب في الموسم الجديد.

وظهر العالمي بشكل مميز في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليواجه بيرسبوليس الإيراني، إلا أنه خسر بركلات الترجيح في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

شارك الخبر