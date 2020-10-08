بقرار الانضباط.. الاتحاد يكسب نقاط الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قبول احتجاج نادي الاتحاد ضد الشباب، بسبب مباراة الفريقين في دوري الناشئين تحت 17 عامًا.

الاتحاد يحصد الثلاث نقاط

وأشارت لجنة الانضباط في بيانها، اليوم الخميس، إلى قبول احتجاج العميد ضد الشباب بسبب مشاركة لاعب الليوث، حمود العنزي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم 2 من شهر أكتوبر، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وقررت اللجنة إلغاء نتيجة المباراة، اعتبار فريق الشباب خاسرًا بنتيجة 3/0، وإيقاف الليوث، حسين معاذ لمدة شهرين عن موافقة فريقه في جميع المسابقات والبطولات التي تُقام على مستوى السعودية اعتبارًا من تاريخ الإخطار بالقرار.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أنه تم إلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال لحساب اتحاد كرة القدم، ورد رسوم الاحتجاج للعميد وفقًا للمادة (132-5) من اللائحة، موضحة أن القرار قابل للاستئناف.

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