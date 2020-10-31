بموافقة الملك سلمان .. منح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

المواطن - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه ( عشر مرات ) .

وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز محمد قاسم الشميري، غالب عبدالواحد محمد اليمني ، ميرزا أحمد ، جريس ليوندا، فؤاد علي محمد العزي، محمد اسامة أبو أحمد، أحمد محمد زياد المشهراوي ، محمد أحمد محمد الحمامي ، حارثه عبدالمؤمن النشيواتي ، عبد الله محمد عمر باعقيل ، خالد بسام شبلاق ، الشافعي محمود صالح عبد الهادي ، اسماعيل عبدالولي محمد البركاتي ، بهاء الدين رزاز حسام الحاتمي ، المزمل عبدالحليم مختار الطيب ، عبود احمد الحبيب ،أكرم عيسى محمد أبو شاور ، عبد العزيز علي صالح مجمل، حسين حامد احمد الحسين ، أحمد عبدالكريم عبيد ، أنور إبراهيم ، عدي مهدي محمد الجيجكلي ، عبد المجيد احمد العبد العزيز، هيثم محمد عبدالرحمن دريدي، مهند محمد لبابيدي .

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