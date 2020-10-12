بندر القناوي بعد تمديد خدمته: صحة الحرس تحظى باهتمام القيادة

المواطن - الرياض

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبَّر القناوي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مثمنًا ما تجده الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير.

كما أعرب عن شكره وتقديره إلى الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على الثقة الغالية التي يجدها منه، وعلى ما تلقاه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومنسوبيها من دعم ومتابعة منه لتقديم الخدمة الطبية عالية الجودة.

يشار إلى أن الدكتور بندر القناوي، يُعد أحد الكفاءات الوطنية الطبية والقيادية المؤهلة والتي تخدم الشؤون الصحية بالحرس الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، وهو حاصل على شهادة الزمالة الأمريكية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الكندية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الأمريكية في تخصص الجهاز الهضمي، وزميل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا، وهو عضو الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الكندية للجهاز الهضمي.

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