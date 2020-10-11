بوريس جونسون يرى تضاؤل فرص ترامب في الفوز 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

بدأ فريق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في استمالة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بعد تضاؤل فرص دونالد ترامب في إعادة انتخابه.

وتابعت التقارير أن بوريس جونسون وجه أنظاره إلى بايدن، 77 عامًا، وسط مؤشرات على أنه يتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي وذلك مع بقاء 22 يومًا فقط على الانتخابات الأمريكية، وسط مخاوف بشأن التقدم المستقبلي للمحادثات حول صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال أحد كبار حزب المحافظين لصحيفة صنداي تايمز إنهم يقللون من فرص ترامب في الفوز، ولهذا تعمل بريطانيا على استمالة بايدن الذي هاجم بوريس جونسون على محاولته منح الوزراء سلطة التراجع عن جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقع العام الماضي.

وكان قد حذر بايدن من أن هذه الخطوة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي وستهدد صفقة التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي يجري التفاوض عليها حاليًا.

وتابع بايدن في وقت سابق عبر تويتر: لا يمكننا أن نسمح لبريطانيا أن تهدد سلام إيرلندا الشمالية بأن تصبح ضحية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تكون أي صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مشروطة باحترام الاتفاقية.

وفي المقابل، أظهرت إدارة ترامب مزيدًا من المرونة بشأن الصفقة التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة.

ويُذكر أن ترامب كان قد عاد إلى البيت الأبيض بعد دخوله المستشفى لفترة وجيزة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأخبر معجبيه أنه يشعر أنه بخير كما صرح طبيبه أنه لم يعد يشكل خطرًا على من حوله.

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