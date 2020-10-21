بيتروس يتراجع عن الانتقال إلى ضمك

المواطن - مروة نبيل

رفض نجم النصر، البرازيلي بيتروس الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيتروس يتراجع عن الموافقة

وأبدى النجم البرازيلي موافقته المبدئية على تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن يتراجع عن الاتفاق بشكل مفاجئ، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وأضافت المصادر: “ضمك أبدى رغبة في انتقال بيتروس وسط موافقة النصر حيث سيكون راتبه مناصفة بين الناديين، ووجد أحد أعضاء إدارة النادي في الرياض في نهاية الأسبوع الماضي للمفاوضات التي وافق عليها اللاعب مبدئيًا على جميع الشروط؛ إلا أنه بعد ثلاثة أيام من التفاوض رفض الانتقال”.

البرازيلي يصر على مستحقاته كاملة

وكان النصر قد بادر بالتواصل مع عدد من الأندية، لعرض شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب البرازيلي، على أن يتحمل الرواتب فقط دون مقابل مادي للأصفر، إلا أن راتبه العالي كان عائقًا لقبول الأندية.

وتبقى من عقد بيتروس موسمان، ويصر على تسلم كامل حقوقه المالية التي تصل إلى نحو 6 ملايين دولار تتمثل في رواتبه لمدة موسمين ومن ثم توقيع مخالصة مالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر