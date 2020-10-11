بيتروس يُحدد وجهته بعد خروجه من حسابات مدرب النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب وسط نادي النصر، استقر على وجهته المقبلة، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول بـ العالمي.

وفكّر فيتوريا في عدم الاستعانة بخدمات نجم الوسط البرازيلي في المباريات المقبلة لـ النصر بسبب وجود لاعبين آخرين في نفس مركزه وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وسيرحب اللاعب البرازيلي بالانضمام للنادي الأهلي، الذي أبدى منذ فترة رغبته بضم نجم وسط النصر، كبديل بعد رحيل البرازيلي جوزيف دي سوزا.

وفتحت إدارة النصر الطريق لـ مسؤولي الأهلي من أجل بدء المفاوضات مع بيتروس بحسب الزميلة “اليوم”.

جماهير الأهلي طالبت بضم بيتروس

وفي يوم الأربعاء الماضي، وجه جمهور الأهلي رسالة مهمة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة بضرورة التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، خلال الفترة الحالية من سوق الانتقالات الصيفية.

ودشن جمهور الراقي عبر “تويتر” وسم “بيتروس مطلب أهلاوي” في إشارة منهم إلى رغبتهم في رؤية نجم النصر البرازيلي لاعبًا في صفوف الراقي مع السوري عمر السومة والألماني ماركو مارين.

قوة في خط وسط الأهلي

وأكد جمهور الأهلي على أن انضمام نجم النصر للنادي، سيزيد من قوة خط الوسط، كما سيكون البديل المثالي للبرازيلي جوزيف دي سوزا المنضم حديثًا لنادي بيشكتاش التركي.

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