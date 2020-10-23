بيتروس يحفظ ماء وجه إدارة النصر بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تُفكر في إعادة اللاعب البرازيلي بيتروس لإنقاذ وضع الفريق الكروي الأول وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية، آخرها الخسارة من فريق التعاون بهدف دون رد في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عودة بيتروس تُهدئ أوضاع البيت النصراوي:

وإذا وافق اللاعب البرازيلي على العودة مرة أخرى لمباريات الفريق الكروي الأول بـ النصر، فسوف يكون قد حفظ ماء وجه الإدارة النصراوية، وخفف قليلًا من تأثير غضب الجمهور النصراوي على الإدارة.

وقيل: إن بيتروس تم استبعاده من مباريات النصر بأمر من المدرب روي فيتوريا، وهو الشيء الذي أغضب جمهور النصر، خاصة أنه كان عنصرًا مؤثرًا في تتويج العالمي بلقب الدوري وكأس السوبر السعودي بالفترة الماضية.

وقال الإعلامي والناقد الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر”: إن إدارة العالمي ستجتمع مع البرازيلي بيتروس خلال الساعات القادمة من أجل عودته للفريق والمشاركة مع النصر.

رسالة حمدالله لجماهير النصر:

ومن جانبه، وجّه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي، رسالة إلى جماهير العالمي، وذلك بعد الخسارة من نادي التعاون أمس الخميس بالجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “لـ جماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى بإذن الله، هذه فترة فراغ سنتعداها ونكون أشرس من أي وقت مضى، وأعدكم سنفرح كثيرًا بإذن رب العالمين”.

وكانت جماهير الأهلي طالبت إدارة عبدالإله مؤمنة بالتحرك وضم بيتروس، في حال رحل السوري عمر السومة للنصر، وهو الأمر الذي سيتم كصفقة تبادلية بين الكبيرين.

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