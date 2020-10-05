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بيتروس يُوضح حقيقة اقترابه من مغادرة النصر باللغة العربية
عبر خاصية Story في حسابه في الإنستجرام

بيتروس يُوضح حقيقة اقترابه من مغادرة النصر باللغة العربية

2020/10/05
الساعة 4:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بيتروس يُوضح حقيقة اقترابه من مغادرة النصر باللغة العربية بيتروس لاعب النصر يحتفل بهدفه في الاتحاد
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 ماذا قال بيتروس لجماهير النصر ؟
2 بيتروس في النصر منذ 2018

وضح اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ النصر حقيقة اقترابه من مغادرة العالمي خلال الفترة المقبلة.

ورد اللاعب البرازيلي عبر خاصية Story في حسابه بـ الإنستجرام نافيًا تمامًا اقترابه من مغادرة النصر.

ماذا قال بيتروس لجماهير النصر ؟

وقال اللاعب البرازيلي لجماهير العالمي باللغة العربية: “مشجعي العالمي، الإشاعات التي يتم تداولها عن مغادرتي النصر جميعها غير صحيحة، لدي عقد بمدة سنتين وسنكون سعداء معًا، بمساعدتكم ودعمكم سنقاتل من أجل النصر لتحقيق الإنجازات وإسعادكم.. أحبكم”.

يذكر أن اسم اللاعب البرازيلي كان ارتبط بالانتقال لنادي النصر الإماراتي أو العودة لـ ساوباولو البرازيلي بالفترة الأخيرة.

بيتروس في النصر منذ 2018

جدير بالذكر أن بيتروس انضم إلى النصر في عام 2018 قادمًا من نادي ساوباولو.

من ناحية أخرى، قررت إدارة نادي النصر، التقدم باحتجاج للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في دور الـ4 بدوري أبطال آسيا.

وكُشفت مستجدات حول شكوى العالمي ضد الفريق الإيراني، حيث استند أصفر العاصمة وبالدليل في احتجاجه ضد بيرسبوليس على أن النادي الإيراني لم يدفع مستحقات مدربه السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مما جعل الفيفا يُصدر قرارًا بمنع بيرسبوليس من قيد أي لاعبين جدد وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وكانت إدارة العالمي قررت التقدم باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري الأبطال بعد تسجيلهم، حيث خالف الفريق الإيراني قرار الفيفا الأخير الصادر بحقه.

 

بيتروس لاعب النصر
رد نجم النصر على الجماهير

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