بيتي مارتينيز حديث الصحف العالمية

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت عدد من الصحف العالمية مع الهدف المميز الذي سجله نجم نادي النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز في شباك الأهلي خلال الوقت القاتل من المباراة.

تفاعل عالمي مع بيتي مارتينيز

وواصل بيتي مارتينيز تألقه مع النصر، وسجل هدفًا قاتلًا في شباك الأهلي بالأمس؛ ليقوده إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويواجه الهلال الذي أطاح بنظيره أبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر الكاتب الرياضي وليد الزهراني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للتفاعل العالمي الكبير، وعلق قائلًا: “هدف محترف النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز يتصدر الصحف العالمية.. عالمي في كل شيء يا نصر”.

مارتينيز يخطف الأنظار

وكان النصر قد تعاقد مع مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا يونايتد الأمريكي في صفقة تاريخية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف مارتينيز الأنظار مع النصر خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2020، وكانت له بصمة واضحة، ونجح في هز شباك الأهلي ليقود العالمي إلى ربع النهائي، قبل أن يودع البطولة من نصف النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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