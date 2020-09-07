أتالانتا يعلن: مارتينيز إلى النصر في صفقة تاريخية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أتالانتا الأمريكي عن انتقال نجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مارتينيز في النصر:

وأشار نادي أتالانتا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أن مارتينيز سينضم إلى النصر رسميًّا، في صفقة وصفها بـ”ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي وتاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم”.

وشدد النادي الأمريكي في بيانه على أن النجم الأرجنتيني قدم فترة جيدة مع أتالانتا، لكنه وافق في النهاية على الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد حصوله على عرض مميز من النصر، وشكرت الإدارة احترافية اللاعب.

مارتينيز مع أتالانتا:

ونجح اللاعب الأرجنتيني في تسجيل 5 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في موسمه الأول مع أتالانتا، ليتواجد ضمن التشكيلة المثالية لبطولة دوري المحترفين الأمريكي، وأحرز 4 أهداف، وصنع 4 آخرين هذا الموسم.

يُذكر أن أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين من نصيب نادي أتالانتا أيضًا، بعد بيعه لاعبه البارغوياني ميجيل ألميرون إلى نيوكاسل في يناير 2019، مقابل 24 مليون يورو.







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