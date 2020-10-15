بيراميدز يسعى لتجاوز التراجع المحلي بالتألق قاريًا

المواطن - مروة نبيل

يسعى بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي أنتي شاشيتش، لتجاوز فترة التراجع في الدوري المصري لكرة القدم وكأس مصر، بالتألق خلال منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز يسعى للتألق

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة قبل جولة على نهاية المسابقة، فيما ودع بالأمس كأس مصر بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش.

وأعلن أنتي شاشيتش عن قائمة اللاعبين التي تستعد للمغادرة إلى المغربي، اليوم الخميس، استعداداً لخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يُغادر الفريق على متن طائرة خاصة، على أن ينضم إليهم في الدار البيضاء الثنائي كانون وتراوري.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره حوريا كوناكري الغيني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وفي حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

قائمة مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وجاءت قائمة بيراميدز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية كالتالي؛ مهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد دعدور، علي جبر، عمر جابر، عبد الله بكري، رجب بكار، طارق طه، أحمد أيمن منصور، أحمد توفيق، محمد حمدي، ولفريد كانون ومحمد عطوة.

كما يتواجد في قائمة المباراة؛ عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، إبراهيم حسن، محمد فاروق، إسلام عيسى، عمرو العيوني، محمود حمادة، إبراهيم عادل، إيريك تراوري، جون أنطوي ودودو الجباس.

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