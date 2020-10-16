تاوامبا يعود لتدريبات التعاون بعد غياب 106 أيام

المواطن - محمد سمعه

عاد النجم الكاميروني لياندر تاوامبا لاعب الفريق الكروي الأول بـ التعاون إلى تدريبات سكري القصيم بعد غياب دام لمدة 106 أيام.

ويستعد الفريق الكروي الأول بـ التعاون لمواجهة فريق الفيصلي غدًا السبت في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وكان نادي التعاون أعلن أمس الخميس عن إنهاء النادي لإجراءات تجديد عقد المهاجم الكاميروني لمدة موسمين قادمين.

تاوامبا يعود للتعاون بعد فترة من الغياب

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” اليوم الخميس أن إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي أنهت إجراءات تجديد العقد للمهاجم الكاميروني حتى نهاية موسم 2021/2022، وذلك بناءً على توصية من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان اللاعب قد رفض تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وغاب عن التدريبات الجماعية، في الوقت الذي سعت فيه الإدارة لاستمراره لموسم ثالث، ليرحل عن سكري القصيم.

أرقام تاوامبا مع سكري القصيم

وانضم المهاجم الكاميروني تاوامبا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد الصربي، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.

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