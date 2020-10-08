تجربتي مع عصير القرع

كثيرًا لا يعرف فوائد عصير القرع لذلك أحببت أن أروي تجربتي مع عصير القرع من اجل أن أوضح مدى فوائد القرع للجسم وكيف وصل جسمي لأقصي استفادة من عصير القرع.

معلومات غذائية عن عصير القرع

قدم موقع المواطن كل المعلومات الغذائية التي تخص القرع أو ثمرة اليقطين الخام حيث أوضح أن هذا البنات غني بفيتامين د والمعادن الغذائية التي تتمثل في النحاس والحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم.

كل المعلومات الغذائية التي تخص القرع أو ثمرة اليقطين الخام حيث أوضح أن هذا البنات غني بفيتامين د والمعادن الغذائية التي تتمثل في النحاس والحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم. كما أنه غني بجميع أنواع فيتامين ب حيث به فيتامين ب6 وب2 وب1 بالإضافة إلى فيتامين c و e بجانب وجود السكروز وبعض المواد العضوية.

كما يوجد به كربوهيدرات وأملاح حيوية وبروتينات.

ما سبب شهرة عصير القرع بين الأطفال

أغلب الأطفال يحبون هذا العصير لان في سلسة حلقات مسلسل هاري بوتر كان يستخدم هذا النبات في معالجة كل ما يصيب أبطال المسلسل لذلك أحب الأطفال أن يتناوله لمعرفة طعمه واعتقاد منهم أنه يعالجهم مثلما يحدث في المسلسل حيث أنه بالفعل يحتوي على فوائد صحية كثيرة.

فوائد عصير اليقطين للجسم

روت أحد الشخصيات ما حصلت عليه من فوائد عندما تناولت عصير اليقطين حيث قال تجربتي مع عصير القرع وفوائده للجسم وهي كالآتي:

أثبت اليقطين فاعليته في إزالة الحصوات التي تتكون على الكلى وطرد السموم من الكبد ومعالجة مشاكل المرارة وهذا تم الحصول عليه بعد أن استمرت على تناول نصف كأس من عصير قرع ثلاث مرات باليوم ولفترة وصلت إلى عشرة أيام.

كما أن عصير اليقطين أو القرع قادر على جعل الجهاز الهضمي يعمل بشكل جيد حيث أنه يخلص الفرد من مشاكل الإمساك لأنه يهبط على المعدة بمثابة الملينات كما أنه يزيد من الشعور بارتجاع المريء وحرقة فم المعدة.

تناول كوب من عصير اليقطين بشكل يومي قادر على حماية القلب من انسداد أوردته وهذا يقلل من احتمالية حدوث السكتات الدماغية بفعل ما به من مضادات للأكسدة.

كما أن السيدة التي تتحدث وتقول تجربتي مع عصير القرع وفوائده للجسم أوضحت أيضًا أنها كانت تعاني من اضطرابات في النوم مثل الأرق وبمجرد اعتمادها على هذا العصير المحلى بالعسل بدأت وأنت تشعر بالهدوء والنوم بشكل مستقر.

إذا كان الفرد يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة جسمه أو لديه طفل يعاني من هذا العرض فمجرد تقديم كوب عصير يقطين مع العسل الأبيض فإنه يلاحظ انخفاض درجات الحرارة وهذا بفعل خصائصه المبردة.

بفضل وجود مادة البكتين بعصير اليقطين فإن من يتناوله يستطيع أن ينعم بضغط دم متزن بفعل انخفاض معدلات الكوليسترول الضار في الدم حتى ولو كان مريض بارتفاع ضغط الدم المزمن.

محفز قوي لجهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين سي حيث أنه يحمي الجسم من الإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق.

مهدئ قوي للمعدة في حالة الغثيان الذي يصيب السيدات الحوامل في بداية حملهن.

من يعاني من الإصابة بالتهاب فيروس الكبد الوبائي A فعليه بتناول كأس من عصير اليقين بشكل يومي حيث أنه أثبت فعاليته في تقليل نسب وظائف الكبد وبالتالي يشفي الكبد من هذا الفيروس كما يعمل على تنشيط الكبد.

فوائد عصير اليقطين للبشرة

واحدة من السيدات اللائي تناولن عصير اليقطين روت تجربتها معه وقالت تجربتي مع عصير القرع وفوائده للبشرة كانت عديدة حيث أنه استطاع أن يفعل الآتي:

بفعل وجود فيتامين C وفيتامين E والبيتا كاروتين فإن بمجرد تناول كوب من عصير القرع تستطيع السيدة أن تحافظ على جمال بشرتها والتمتع ببشرة نضرة وصافية.

إذا أصيب السيدة بحروف وتركت أقر في جلد بشرتها نتيجة التعرض للشمس أو لعوامل الحرارة الشديدة أو الإصابة بلدغ الحشرات فيمكن أن تطبق عصير القرع في نظامها الغذائي حتى يساعد على تجديد التالف من خلايا البشرة بفعل وجود فيتامينات عديدة مثل C وa وe والزنك.

تطبيق ماسك من عصير القرع مضاف له العسل والليمون وفيتامين e قادر على محاربة التجاعيد التي توجد على البشرة نتيجة التقدم في سن البشرة بسبب زيادة عمر السيدة مما يؤدي إلى إخفاء علامات الشيخوخة.

فوائد عصير القرع للشعر

جميعنا لا يغفل عن العناصر الغذائية التي توجد في عصير اليقطين أو القرع والتي تتمثل في فيتامين أ والبوتاسيوم حيث أن تلك العنصرين لابد من تواجدهم في مستحضرات العناية بالشعر من أجل تقوية فروة الرأس وبصيلات الشعر مما يمنع تساقط الشعر بالإضافة إلى ترطيب الشعر.

كيفية صنع عصير اليقطين

روت أحد السيدات وقالت: تجربتي مع عصير القرع وكيفية صناعته في المنزل بطريقة احترافية:

يجب اختيار القرع المناسب للشرب أو للطهي وهو يكون موعد اللون الأصفر المائل للبرتقالي ويكون متوسط الحجم.

ثم يتم تنظيفه بالماء وإزالة قشوره الخارجية حتى نحصل على القلب اللين ذات اللون البرتقالي.

ثم يتم تجزئته إلى قطع صغيرة يسهل عصرها في الخلاط.

ونحضر إناء الخلاط ونضع به جميع قطع اليقطين أو القرع وتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة حتى يتم مزج جميع قطع القرع والحصول على سائل لين يسهل شربه.

ثم يتم تحليته بالسكر أو عسل النحل من الممكن وضع نكهات محببة مثل القرفة أو الزنجبيل أو جوزة الطيب أو عصير نصف ليمونة.

تعليمات قبل تناول عصير القرع

من أحد قصص الأفراد الذين تناولوا هذا العصير وأصيبوا برد فعل تحسسي شاركوا أيضًا في روي ما أصيبوا به حيث قال أحدهم تجربتي مع عصير القرع أدت إلى تهيج الصدر لأنه مريض ربو والمناعة لديه ضعيفة ولهذا فعلى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض السابقة أن يبتعدوا عن تناول عصير القرع.

كما يوجد أعراض أخرى تدل على أن الجسم لدية حساسية ضمن مكونات القرع وقد تطرأ تلك الأعراض في صورة حساسية جلدية وحساسية العين وتورم جفون العين والعطس المتكرر وضيق التنفس.

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