تجربتي مع ماء الارز للشعر

سمعت فتيات كثيرات يتحدثن عن ماء الأرز وفوائده العديدة للبشرة والشعر، وبالفعل قد كانت تجربتي مع ماء الارز للشعر ناجحة، وكانت نتائجه في علاج المشكلات التي يعاني منها شعري رائعة.

ما أهمية ماء الأرز للشعر

تكمن أهمية ماء الأرز في كونه غني بالعديد من المعادن ومنها الحديد، وكذلك الفيتامينات الهامة مثل فيتامين B1، B2، B3 التي تساهم في تطويل الشعر، وإزالة القشرة، بالإضافة إلى إعادة تكوين البروتين في الشعر، كما يحتوي الأرز أيضًا على بعض الأحماض الأمينية وهي من العناصر الهامة لتكثيف وتطويل الشعر.

تجربتي مع ماء الارز للشعر ؟ وما هي فوائده

يساعد ماء الأرز في القضاء على قشرة الشعر وتخفيف الحكة والالتهاب المصاحب لها.

يحتوي على الكثير من الفيتامينات ومنها فيتامين C الضروري لتعزيز نمو الشعر.

يساهم في علاج مشكلة سقوط الشعر.

يجعل الشعر يبدو لامع وصحي.

يساعد على علاج مشكلة تقصف الشعر.

يساهم في تقوية بصيلات الشعر وجذوره.

يعمل كبلسم طبيعي ويعيد للشعر الترطيب المفقود.

يساهم في إصلاح تلف الشعر.

يساعد على منح الشعر الخشن النعومة المطلوبة.

كيف يتم تحضير ماء الأرز

يمكن تحضير ماء الأرز بإتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة ونوضحها من خلال موقع المواطن وهي كالتالي:

يتم نقع مقدار كوب واحد فقط من الأرز في ضعف المقدار من الماء، ثم يترك لمدة 30 دقيقة.

ثم يصفى ماء الأرز، ويخفف بالماء بنسبة 1:3، ويوضع في الثلاجة ومدة صلاحيته أربعة أيام.

طريقة تحضير ماء الأرز لاستخدامه لتطويل الشعر

هناك عدة طرق لتحضير ماء الأرز واستخدامه لتطويل الشعر، وهذه واحدة منها:

غليّ الأرز

يُغلى الأرز على النار حتى ينضج، ثم يصفى مغلي الأرز ويوضع في زجاجة، وبعد أن يصبح دافئ يمكن استخدامه كغسول للشعر، وذلك لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس وتغذية بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى سرعة نمو الشعر، ويجب تكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا.

غسل الشعر بماء الأرز

وفي هذه الطريقة يتم غسل الشعر أولًا بالشامبو ثم يوضع ماء الأرز على فروة الرأس ويتم تدليكها جيدًا به، ثم يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ولتسهيل تصفيف الشعر إذا كان متشابكًا يُنصح باستخدام مشط خشبي.

تحضير ماء الأرز بالتخمير لتطويل الشعر

تعد هذه إحدى الطرق الفعالة لتطويل الشعر وقد حققت نتائج جيدة في التخلص من التقصف والهيشان، ولتطبيق هذه الطريقة نحتاج إلى ما يلي:

المكونات

نصف كوب أرز. كوبين إلى ثلاثة أكواب ماء. إناء عميق.

طريقة التحضير

يغسل الأرز جيدًا قبل البدء في خطوات التخمير.

يوضع الأرز في ماء وينقع نصف ساعة إلى أن يتغير الماء ثم يصُفى الماء الناتج ويتم تخفيفه بنسبة 1 إلى

ثم يوضع الأرز ثانيةً في الماء وينقع لمدة 24 ساعة إلى أن يتخمر.

يصفى الماء ويتم وضعه في زجاجة.

طريقة استخدام ماء الأرز المخمر لتطويل الشعر

يوضع ماء الأرز المخمر على الشعر بالكامل من جذوره حتى أطرافه، ويتم الاحتفاظ بالمتبقي من ماء الأرز في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 7 أيام.

يمكن إضافة عدة نقاط من زيت اللافندر لماء الأرز للتخلص من الرائحة الغير محببة.

إضافة الزيوت الطبيعية إلى ماء الأرز بغرض تطويل الشعر

للحصول على نتائج مذهلة في تطويل الشعر، بالإضافة إلى حل جميع مشاكله، ولتنعيم الشعر أيضًا يمكن إضافة بعض الزيوت الطبيعية إلى ماء الأرز مثل زيت البابونج وزيت اللافندر، وذلك كالتالي:

نقوم بوضع الأرز في إناء ونضيف إليه 3 أكواب ماء ثم نضيف 4 قطرات فقط من زيت اللافندر أو زيت البابونج.

ثم نقوم بغسل الشعر غسلًا جيدًا بأي شامبو عشبي ثم نقوم بغسل الشعر باستخدام ماء الأرز المضاف إليه الزيوت ونقوم بعمل تدليك لفروة الرأس بطريقة جيدة بحيث نبدأ من الجذور إلى الأطراف لكي ننشط الدورة الدموية.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على النتائج المرجوة.

ماء الأرز مع مسحوق الخردل لتطويل الشعر

يساهم مسحوق الخردل في تغذية بصيلات الشعر وترطيب الشعر نفسه، وعلاج تلف الشعر، والقضاء على جفاف الشعر إلى جانب أنه يساعد بصيلات الشعر على استعادة قوتها، ويمد الشعر بالعديد من المعادن والفيتامينات، وعند إضافته إلى ماء الأرز يكون لدينا وصفة متكاملة تساعد على علاج الكثير من مشكلات الشعر، وخاصةً مشكلتي التقصف والهيشان بالإضافة إلى تحفيز نمو الشعر.

طريقة استخدام

نقوم بإضافة مقدار مناسب من الخردل المطحون إلى ماء الأرز الذي تم تخميره مسبقًا، ونقوم بتقليب المكونين معًا بشكل جيد حتى نحصل على مزيج عبارة عن معجون كريمي.

يمكن أيضًا أن نضيف زيت الزيتون لكي نحصل على أفضل نتائج، ثم نقوم بتوزيع هذا المعجون على الشعر بالكامل ونتركه لمدة 30 دقيقة، ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

يجب تكرار هذه العملية على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع وسوف تظهر النتائج في وقت قريب جدًا.

تجربتي مع ماء الارز للشعر

والآن سوف أحكي تجربتي مع ماء الارز للشعر فقد عانيت كثيرًا من مشكلة القشرة، كما أن شعري كان متقصفًا للغاية وبدأت أبحث عن حلول طبيعية لمشكلات شعري وقرأت عن فوائد ماء الأرز للشعر واستخدمته لمدة شهرين، وقد حضرته بالطريقة الآتية:

قمت بإضافة 3 أكواب ماء إلى كوب واحد من ماء نقع الأرز.

ثم قمت بخلط المكونات ببعضها جيدًا، وبعد ذلك غسلت شعري بالماء والشامبو، وقمت بتدليك فروة رأسي جيدًا بماء الأرز لعدة دقائق ثم تركته على شعري لمدة ساعتين.

وقد حصلتُ بالفعل على نتائج مبهرة فقد اختفت القشرة من شعري وانتهت مشكلة التقصف أيضًا.

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