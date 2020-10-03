تجنب الشواحن المقلدة بسبب هذه المخاطر

المواطن - محمد داوود- جدة

دعا المختص التقني المهندس رامي الصالح، إلى عدم استخدام شواحن الجوال المقلدة بحجة أنها رخيصة الثمن، وخصوصًا بعد طرح أنواع جديدة من الشواحن سهلة الحمل في الجيب.

وأكد الصالح في تصريحات إلى “المواطن“، أن الشواحن المقلدة تتلف وتضعف أجهزة الجوال، كما أنها ترفع من درجة حرارة الشاحن نفسه مما يزيد من خطورة انفجار الهاتف وحدوث الحرائق، كما أكد بعض الباحثين في مجال الأمن التكنولوجي على أن استخدام الشاحن غير الأصلي للجوال يعرض الهاتف للقرصنة وخاصة للأجهزة المزودة بنظام iOS.

الشواحن المقلدة خطرة:

ولفت إلى أن الشواحن المقلدة لا تقدم نفس الكفاءة في شحن البطاريات مثل الشواحن الأصلية، حيث إنها تستغرق وقتًا أطول في عملية الشحن، كما أنها تعرض المستخدم لما يعرف بـ”الشحن الوهمي” وهو ظهور مؤشر البطارية في حالة الشحن التام، لكن الحقيقة غير ذلك تمامًا، ومن المشاكل التي تتسبب بها الشواحن المقلدة هي تلف البطارية نتيجة تعريضها إما لشحنة زائدة من الكهرباء أو شحنة أقل، وهو ما يؤثر في كلتا الحالتين على بطارية الهاتف ويعرضها للتلف، الأمر الذي يدفع الفرد شراء بطارية جديدة.

تجنب الأسلاك المتهالكة:

وشدد المهندس الصالح على ينصح استخدام الشواحن الأصلية للهاتف، وعدم وضع الهاتف في الأماكن شديدة الحرارة للتقليل من خطر التعرض إلى الحرائق، وتجنب وضع الهاتف أو شاحن الجوال بجوار الرأس أو الجسم لتفادي التعرض إلى أي أضرار صحية، كما يجب عدم استخدام شواحن بأسلاك متهالكة أو مقطوعة من الأطراف.

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