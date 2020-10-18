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تحديث الزي العسكري لمنسوبي الحرس الوطني

تحديث الزي العسكري لمنسوبي الحرس الوطني

2020/10/18
الساعة 10:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحديث الزي العسكري لمنسوبي الحرس الوطني
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني؛ عن تحديث جديد على الزي العسكري لمنسوبيها باستبدال غطاء الرأس “الفيصلية” بـ”البريهة” مع البدلة الميدانية والمكتبية.

وقام المتحدث الرسمي للوزارة، المقدم محمد العمري، بتغيير صورة الملف الشخصي لحسابه على “تويتر” باللباس الجديد المعتمد.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أنه يتم اعتماد التحديث الجديد بداية من يوم غدٍ الأحد 1442/3/1هـ، وذلك بعد نحو 19 عامًا من ارتداء منسوبي وزارة الحرس الوطني “الفيصلية”.

 


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