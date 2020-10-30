تحذير طبي لمرضى الربو: احترسوا من الغبار

المواطن - محمد داوود - جدة

في وقت قد تشهد فيه بعض المدن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حالة من الأتربة المثارة، وفقًا للأرصاد وحماية البيئة، حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور فيصل حسن، مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية بتجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية في المناطق التي تشهد موجة الغبار، داعيًا إلى الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، مع ضرورة استبدال تلك الكمامات باستمرار، وعدم مغادرة المنزل بالنسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة.

إغلاق الأبواب والنوافذ:

ودعا حسن إلى إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا في المنزل لمنع ذرات الغبار والتي تدخل الجسم عبر الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية والشعيبات الهوائية، وقد تستقر بعضها في مقدمة أجهزة التنفس العليا بينما تمر الأحجام الصغيرة منها فتتعدى إلى داخل الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية ثم إلى الشعيبات الهوائية الدقيقة متسببة في صعوبة التنفس أو الالتهابات الرئوية.

الأطفال وكبار السن:

ولفت إلى أن الأطفال وكبار السن يعتبرون أكثر تأثرًا في الأجواء المغبرة، إذ يجب أن يمتنعوا عن الخروج حفاظًا على صحتهم، ينصح الأباء بضرورة إبقاء الأطفال في منازلهم سواء كانوا يعانون من الحساسية أم لا.

جلسة البخار:

وتابع أنه في حال تعرض أي فرد مصاب للربو إلى أزمة فهنا يجب أولًا تهدئة الوضع بأخذ بخاخ موسع الشعب الهوائية، وبعدها جلسة بخار منزلية مع مراعاة جرعات المحاليل، وفي حالة عدم وجود جهاز منزلي التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستوصف لتهدئة الصدر بجلسة البخار.

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