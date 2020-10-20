تحقيق بوفاة امرأة بسبب كورونا على متن طائرة أمريكية

المواطن - متابعة

يحقق القضاء الأمريكي في وفاة سيدة على متن طائرة بسبب فيروس كورونا قبل 12 أسبوعًا حيث لم يتم إخطار الجهات الرسمية بسبب الوفاة في حينه.

وقال مسؤولون في مقاطعة دالاس إن راكبة على متن الطائرة توفيت بعد أن اشتكت من صعوبات في التنفس أثناء انتظار الإقلاع كانت مصابة بفيروس كورونا، وأعطيت المرأة، في الثلاثينيات من عمرها، الأكسجين بينما كانت الطائرة تنتظر على المدرج قبل رحلة مجدولة من أريزونا إلى تكساس، في الولايات المتحدة، في يوليو الماضي.

وأكد قاضي مقاطعة دالاس، كلاي جينكينز، أن الوفاة مرتبطة بـ “كوفيد-19″، يوم الأحد 18 أكتوبر، بعد نحو 12 أسبوعًا من وفاة المرأة التي لم يقع الكشف عن هويتها، في 25 يوليو.

وأوضح القاضي جينكينز إنه على الرغم من وفاة المرأة في 25 يوليو، لم يتم إخطار المقاطعة بأنها وفاة مرتبطة بـ”كوفيد-19” إلا قبل أيام قليلة فقط، مؤكدًا لـ NBC 5 Dallas-Fort Worth أنها حصلت على الأكسجين بسبب الشكوى من مشاكل في التنفس.

وأضاف القاضي أن الوفاة تأتي بمثابة “تذكير بعدم وجود قيود عمرية في كوفيد-19”. وتابع: “أود أن أنبه الناس بشدة على عدم الاعتقاد بأنهم لا يقهرون من كوفيد-19 لأنهم لا يعتقدون أنهم في فئة عالية الخطورة”.

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